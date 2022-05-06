اليوم.. حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في سهل حشيش

يحتفل اليوم الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

حنة محمد فراج وبسنت شوقي:

ونشر أصدقاء محمد فراج وبسنت شوقي صورا جديدا من احتفالهما بالحنة أمس في سهل حشيش بالغردقة، وارتدت العروس ملابس على الطريقة اليونانية.

ونشرت بسنت شوقي فيديو للفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح “تايسون" يعتذران فيه عن عدم تمكنهما من حضور حفل زفافها على محمد فراج بسبب تواجدهما في مهرجان مالمو بالسويد.

نشر الفنان محمد فراج، صورا جديدا له مع زوجته الفنانة بسنت شوقي من دبي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، قبل وأثناء أيام العيد .

وعلق محمد فراج، علي الصورة قائلًا : “ كل سنة و احنا كلنا طيبين عيد سعيد عليكم و علي كل حبايبكم ”.

وكشف محمد فراج، في وقت سابق، كواليس مشهد إعدامه حرقا ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “العائدون” الذى شارك فيه كضيف شرف .

وقال محمد فراج ، من خلال برنامج et بالعربى: "المشهد كان صعبا جدا لأنه مشهد صامت وأخر ظهور ليا فى المسلسل وبحمد ربنا إنه طلع بالشكل ده".

وشارك محمد فراج مع بسنت شوقي خلال رمضان الماضي بمسلسل "كمال اصطناعي"، وهو عمل إذاعي يشارك فيه لأول مرة الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إلى جانب الفنان سامي مغاوري وعلي قنديل، وفاطمة محمد علي، وهو قصة وسيناريو الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي.