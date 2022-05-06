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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان ستان.. بسنت شوقى بإطلالة جديدة فى حفل زفافها

صدى البلد

شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وظهرت بسنت شوقى بإطلالة جديدة مرتدية فستان ستان بسيط واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة . 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بسهل حشيش.

وكانت قد نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

ويحتفل اليوم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

رشا مهدي الفنان محمد فراج الفنانة بسنت شوقي الفنانة رشا مهدي حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

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