بسنت شوقي بفستان دانتيل في حفل زفافها على محمد فراج.. صور

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي بسهل حشيش، وذلك بعدما قاما بعمل الحنة في نفس المكان، وشاركا متابعيهمت مجموعة من الصور التحضيرات الأولية لحفل زفافهما وسط الأهل والأصدقاء .

إطلالة بسنت شوقي في حفل زفافها على محمد فراج





وظهرت بسنت شوقي مرتدية فستانا أبيض من الدانتيل الناعم و بتصميم أوف شولدرز من الأعلى ومنفوش بشكل بسيط من الأسفل، واختارت حذاء باللون الأبيض، وطرحة طويلة.





وقامت بسنت شوقي بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع تركه منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انتسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

إطلالة بسنت شوقي في حفل زفافها على محمد فراج





وأكملت بسنت شو إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، قامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والرموش، والآي اينر، والكحل الأسود، والآي لاينر بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .

إطلالة بسنت شوقي في حفل زفافها على محمد فراج





وأختارت بسنت شوقي بعض المجوهرات الناعمة، قامت بإرتداء كولية باللون الفضي وقرطين ناعمين من نفس الشكل، مع بوكيه من الورد عبارة عن براعم الورد الأبيض الصغيرة.