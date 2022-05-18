محلل اقتصادى: البنك المركزي أعلن زيادة السيولة الدولارية في مصر بنسبة 30%

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادى، إن حجم الإقبال على شهادات الـ18% تجاوزت الـ600 مليار جنيه، وتابع:"وهذه الأموال ليست من مصريين فقط بل هناك مستثمرين عرب وأجانب قاموا بتبديل عملاتهم من أجل شراء هذه الشهادات"، مشدداً على أن مصر من أعلى الدول التي تمنح عوائد مالية واقتصادية في المنظومة البنكية.

وأضاف "نجم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن السياسات البنكية المصرية جعلت هناك، زيادة 30% في السيولية الدولارية ، مشيراً إلى أن:" البنك المركزى أعلن زيادة السيولة الدولاراية في مصر بنسبة 30%".

وأكد"نجم"، أن كلعملات العالم انسحقت أمام الدولار بسبب رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة البنكية المتواصل، منوهاً إلى أن السياسات الأقتصادية الأمريكية سينتج عنها استقرار الكثير من اقتصادات دول العالم.