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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن مبارك: ندعو لدعم اليمن في مواجهة أسعار الغذاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على ضرورة مساعدة ودعم بلاده لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، وضمان حصولها على واردات كافية من سلعة القمح.

ودعا أيضا خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي أمس الأربعاء، لاستثناء اليمن من أي حظر اتخذته بعض الدول على صادرات الحبوب.

يذكر أن أكبر شركة والمستورد الرئيسي للقمح في اليمن، حذرت من مجاعة جماعية وشيكة في البلاد ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لقناة "العربية".

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ودعت مجموعة هائل سعيد أنعم، في بيان الاثنين، إلى "تحرك عاجل لمواجهة أزمة القمح اليمني".

كما، توقعت المجموعة "تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط".

ودقت المجموعة التجارية، ناقوس خطر يهدد مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وبأنهم على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر.

ودعت المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات، يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح.

 

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