الكونجرس يصوت على تعيين ريدجيت برينك سفيرة أمريكا في أوكرانيا

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على بريدجيت برينك مرشحة الرئيس جو بايدن سفيرة لواشنطن في أوكرانيا، حيث وصفها المجلس بأنها صاحبة دبلوماسية معنية.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد الإعلان عن هذا التعيين غداة زيارة تاريخية قام بها إلى كييف الأحد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وتزامنت هذه الزيارة مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، في حرب أسفرت حتى اليوم عن سقوط آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين.

وقال أوستن وبلينكن خلال الزيارة إنّ الدبلوماسيين الأمريكيين سيبدأون في العودة تدريجياً إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وأعلنا عن تخصيص 700 مليون دولار (653 مليون يورو) من المساعدات العسكرية الإضافية.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لصحفيين كانوا ينتظرون الوزيرين الأمريكيين على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، إنّه "منذ بدأت الأعمال العدائية، لدينا فريق في بولندا يقوم بهذا العمل. اعتباراً من هذا الأسبوع، سيقوم أفراد من هذا الفريق برحلات في نفس اليوم إلى داخل أوكرانيا".

وأضاف أنّ أفراد هذا الفريق سيعيدون تدريجياً "تفعيل وجودنا في كييف".

والأربعاء، أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير.