وزيرة الهجرة للطالبين المختطفين بجنوب إفريقيا: إحنا شغالين مش ساكتين.. وبلاش إعلام

وجهت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رسالة إلي أهالي الطالبين المختطفين في جنوب أفريقيا.



وقالت مكرم عبر حسابها الشخصي فيس بوك: "رسالتى إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل: إحنا فى ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصرى فى الخارج، لدى الدولة، وخاصة الطلبة سواء فى أزمة العالقين فى فترة كورونا، أو فى أزمة أوكرانيا".



وتابعت: "سفارتنا فى بريتوريا مع أكاديمية اتيس للطيران والجهات المعنية فى جنوب افريقيا شغالين مش ساكتين".



وأضافت: “ولكن حفاظا على سلامة مؤمن أرجو عدم إثارة الموضوع إعلاميا، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة”.



وأشارت إلي أنه المطلوب حالياً الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لإنجاح عودة "مؤمن" وزميله "فادى سعيد" إن شاء الله سالمين، وضرورة التأكيد على أولادنا الدارسين فى جنوب أفريقيا الالتزام بتعليمات الأمن.