قيدوه وخدشوا حياءه.. البحث عن 3 متهمين بالتنمر على أحد ذوي الهمم

في فيديوهات على تيك توك...

تكثف الأجهزة الأمنية في القليوبية، من جهودها للقبض علي المتهمين الذين قاموا بتصوير شاب من ذوي الهمم، وهم يتنمرون ويتحرشون به ثم قاموا بالاعتداء عليه وتقييده وانتهاك عرضه وخدش حياءه، وقاموا برفع الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” وذلك بقرية منصورة نامول في طوح بالقليوبية.



تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ، بتحرير والدة المجني عليه بلاغًا بتعرض نجلها ويدعي "بحه" كما يطلقون عليه، وهو شاب من ذوي الهمم، للتنمر من قبل 3 متهمين، قاموا بتصوير أنفسهم وهم يتنمرون علي هذا الشاب ويتحرشون به ثم قاموا بالاعتداء عليه وتقييده وانتهاك عرضه وخدش حياءه، ثم قاموا بنشر الڤيديو علي وسائل التواصل الإجتماعي “تيك توك” من خلال سلسلة من الفيديوهات في جزئين، وكتبوا عليهما " إنتظروا الجزء الثالث"، وذلك بقرية منصورة نامول في طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.



وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ، وذلك على أثر ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، وما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها، وتزامن ذلك مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.