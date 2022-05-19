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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موقع Lonely Planet الأسترالي يسلط الضوء على سبعة شواطئ مصرية

شواطئ مصر
شواطئ مصر

تحت عنوان "أفضل سبعة شواطئ في مصر: من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وخليج العقبة"، سلط موقع Lonely Planet "لونلى بلانيت" الأسترالي الشهير الضوء على سبعة شواطئ بالمقصد السياحي المصري والتي يجب على السائحين الاستمتاع بها أثناء زيارتهم لمصر.

 

وأشار التقرير  إلى إنه بالإضافة إلى المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري من أهرامات الجيزة العريقة ووادي الملوك بالأقصر، والتي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، إلا أنه يتميز أيضا بسواحل رائعة تحتوي على منتجعات فاخرة تتيح الفرصة للاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر الصافية والحياة البحرية الخلابة. هذا بالإضافة إلى الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

 

وقد ألقى التقرير الضوء على شواطئ الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة وخليج ألماظة، حيث تتميز شواطئ هذا الساحل بأن رمالها بيضاء نقية ومياهها زرقاء صافية بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات والمطاعم الراقية، كما تتميز بالمناظر الهادئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط وإمكانية الاستمتاع بالرياضات الشاطئية مثل ركوب الأمواج الشراعية والتجديف بالكاياك.

 

وأبرز التقرير أيضا شواطئ البحر الأحمر مشيرًا إلى شواطئ مدينة دهب والتي وصفها بالمكان المثالي للعودة إلى الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة البحرية المتعددة التي يمكن ممارستها.

 

كما تحدث التقرير عن خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، حيث وصف شواطئه بأنها ذات رمال بيضاء تتناغم بشكل جميل مع المياه الفيروزية العميقة للبحر الأحمر، حيث يستمتع السائحين بالسباحة وبممارسة رياضة الغوص. أما خليج فيورد والذي يقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب مدينة طابا، أعتبره التقرير أفضل شاطئ للغوص حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بالغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الفريدة والتنزه عبر الجبال.

 

وفى مدينة الغردقة أوضح التقرير أن السائح يمكن أن يستمتع فيها برحلة بحرية رائعة لمشاهدة الدلافين فضلا عن الاستمتاع بمناظر غروب الشمس الخلابة، وممارسة رياضة الغوص.

 

وتحدث التقرير أيضا عن شاطئ النيزك والذي يقع على بعد 13 كم جنوب مدينة مرسى علم حيث المياه الدافئة على مدار العام ويعتبر أعجوبة مذهلة.
 

وزارة السياحة والآثار Lonely Planet المقصد السياحي المصري أفضل سبعة شواطئ في مصر مصر

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