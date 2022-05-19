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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: حدوث مجاعة عالمية حال سيطرة أمريكا على احتياطيات الحبوب في أوكرانيا

من المحتمل حدوث مجاعة
من المحتمل حدوث مجاعة عالمية هذا العام

قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، إن محاولة الولايات المتحدة للاستيلاء على احتياطيات الحبوب في أوكرانيا قد تثير أزمة إنسانية في البلاد وتؤدي إلى نقص الحبوب على مستوى العالم.

وفقًا للمسؤول الروسي، فإنه يمكن أن تندلع مجاعة عالمية بحلول خريف هذا العام.

قال أوريشكين: “من المهم في ظروف المجاعة العالمية التي ستحدث بالقرب من الخريف، بحلول نهاية هذا العام في جميع أنحاء العالم، ألا تعاني روسيا، بل يجب تزويدها بالطعام بالكامل”.

والسبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية المحتملة، في رأيه، هو زيادة تكلفة القمح في السوق العالمية والتي تنبع من السياسة النقدية غير المسؤولة لواشنطن.

وقال: “حتى عام 2020 تقريبًا، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد الطباعة المتزايدة على الدولار، والتي بدأت في يوليو 2020 تقريبًا، بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل حاد”، في إشارة إلى إجراءات واشنطن للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد. 

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ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن إلى تفاقم الوضع، وهو بالفعل مأساوي.

وقال أوريشكين، “في الواقع، ما تحاول أمريكا فعله بأوكرانيا الآن هو التخلص من احتياطيات الحبوب التي تمتلكها أوكرانيا حاليًا، مجرد إجراء آخر يحكم على أوكرانيا بمشاكل إنسانية خطيرة، ولكنه أيضًا يحكم على المجتمع الدولي بمشاكل كبيرة”.

وقفزت أسعار القمح أكثر من 60٪ هذا العام، مع الارتفاع الأخير الناتج عن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو. 

ويمثل البلدان ما يقرب من ثلث صادرات القمح في العالم.

وازداد الوضع سوءًا بعد أن حظر مورّدو الحبوب الرئيسيون روسيا وكازاخستان والهند الصادرات إلى حد كبير لحماية إمداداتهم الغذائية المحلية.

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