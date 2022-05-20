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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو: مبابي طلب مهلة من ريال مدريد لحسم قراره النهائي

مبابي وبنزيما
مبابي وبنزيما

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، طلب من إدارة نادي ريال مدريد منحه مهلة لحسم قراره النهائي، بشان الانضمام إلى صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ريال مدريد كان يأمل في الحصول على الضوء الأخضر من كيليان مبابي في وقت مبكر الثلاثاء الماضي، لكنه طلب "مزيدًا من الوقت للتفكير". 

أضاف رومانو، قام باريس سان جيرمان بتحسين عرضه في آخر 15 يومًا، وتستمر المحادثات بين اللاعب وإدارة باريس اليوم".

 

مبابي يعلن قراره الأحد:

بحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فأن مبابي سيعلن عن قراره الخاص بمستقبله يوم الأحد المقبل.

وأكد التقرير أن مبابي سيعلن وجهته عقب نهاية الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، حيث يواجه ميتز يوم السبت المقبل، على أن يعلن قراره يوم الأحد.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من نادي ريال مدريد الإسباني بضمه.

وكان مبابي قد صرح في وقت سابق أنه حسم بشكل كبير قراره الخاص بمستقبله.
 

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