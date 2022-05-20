بالأبيض.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ريا أبي راشد، في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع بليزر بنفس اللون و نسقت معهما توب قصير للغاية باللون الفضي.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد على تسريحة شعر بسيطة للغاية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع بشرتها.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة عام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في السينما، وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.