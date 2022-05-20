عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامه إسماعيل: الاتحاد الأفريقي أخطأ في موعد إعلان النهائي

اسامه اسماعيل
اسامه اسماعيل

أكد أسامة إسماعيل الناقد الرياضي ، أن الاتحاد المصري لكرة القدم مهم للغاية ودوره استراتيجي علي مستوي المنتخبات الوطنية وإدارة كرة القدم .

وفي تصريحات تليفزيونية قال اسماعيل : المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة من وجهة نظري يجب ان يكون رئيس الاتحاد او مديره لان المنصبين يتجمع عنده كافة البيانات والمعلومات لمواجهة الشائعات ، المشكلة التي يعاني منها الاعلام هو السوشيال ميديا اذابت الفوارق بين الكاتب والقارئ وبالتالي اصبحنا نعيش في شائعات متتالية .

وأكمل: اتحاد الكرة دائما يضم كفاءات كبيرة ، الخطاب وصل للاتحاد الكرة الحالي والكاف أعلن ذلك والمجلس الحالي كانت بالفعل متواجد في مهمة والخطأ من الاتحاد الافريقي التأخر في الإعلان موعد المباراة النهائية للبطولة بعد تحديد الأطراف

وأوضح : علي مدار التاريخ كان الاتحاد الأفريقي يري ان افريقيا لأصحاب البشرة السمراء فقط وبالتالي كان يعاني الشمال الافريقي علي مستوي الفرق والمنتخبات ودائما يقعوا في مجموعة واحده ليقلل من فرص تواجدهم في المحافل الدولية وفي العشرون سنه الأخيرة اصبح هناك كوادر غيرت تلك النظرة

وأشار إسماعيل خلال تصريحاته إلي الخلط بين المقعد الشخصي والدولي الذي يؤدي الي كوارث حقيقية وفقدت دول عدة مقاعدها في الاتحاد الافريقي ولم يستطع أحد شغل أماكنهم.

وأردف : المغرب نجح في إقناع الاتحاد الافريقي ولم يكن هناك منافسه لملف المغرب هم فقط من قدموا طلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دورى ابطال إفريقيا بعد انسحاب السنغال ولم يكن هناك تصويت

وأشاد اسماعيل بالجنوب افريقي فيكتور جوميز قائلا : انزه حكام القارة ، وجاسا حكم اشتكي منه جميع فرق القارة وتولد لديهم انطباع انه لم يكن عادلا في إدارته المباراة

وأكمل : جوميز تواجد في نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا وبالتالي كان فرص تواجده في المباراة النهائية قليلة للغاية ولكن بعد ضغط النادي الأهلي اعطا الحكم دفعه قوية للتواجد  .

وأختتم اسامة اسماعيل تصريحاته قائلا : تعودنا من النادي الأهلي التفوق في الظروف الصعبة ، واعتقد ان الأمور بالنسبة للجماهير ستسير بشكل سهل وبسيط للغاية لان ذلك من ضمن الملف المقدم لاستضافة البطولة واذا حدث غير ذلك فإنه سيؤدي الي نقطة سوداء في أي ملف تقدمه المغرب .

 

https://fb.watch/d73x2fSZHM/

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الإسلام حث على الزراعة حتى عند انتهاء الأجل.. فيديو

ينتظر المسيح الدجال جفافها.. أسرار غامضة ومثيرة عن بحيرة طبريّا

سقوط سيدة تتزعم تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالجيزة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

أشرف زكي ينعى سمير صبري: وداعا أيها الفنان العملاق.. شاهد

رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

فيديو

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ