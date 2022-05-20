أسامه إسماعيل: الاتحاد الأفريقي أخطأ في موعد إعلان النهائي

أكد أسامة إسماعيل الناقد الرياضي ، أن الاتحاد المصري لكرة القدم مهم للغاية ودوره استراتيجي علي مستوي المنتخبات الوطنية وإدارة كرة القدم .

وفي تصريحات تليفزيونية قال اسماعيل : المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة من وجهة نظري يجب ان يكون رئيس الاتحاد او مديره لان المنصبين يتجمع عنده كافة البيانات والمعلومات لمواجهة الشائعات ، المشكلة التي يعاني منها الاعلام هو السوشيال ميديا اذابت الفوارق بين الكاتب والقارئ وبالتالي اصبحنا نعيش في شائعات متتالية .

وأكمل: اتحاد الكرة دائما يضم كفاءات كبيرة ، الخطاب وصل للاتحاد الكرة الحالي والكاف أعلن ذلك والمجلس الحالي كانت بالفعل متواجد في مهمة والخطأ من الاتحاد الافريقي التأخر في الإعلان موعد المباراة النهائية للبطولة بعد تحديد الأطراف

وأوضح : علي مدار التاريخ كان الاتحاد الأفريقي يري ان افريقيا لأصحاب البشرة السمراء فقط وبالتالي كان يعاني الشمال الافريقي علي مستوي الفرق والمنتخبات ودائما يقعوا في مجموعة واحده ليقلل من فرص تواجدهم في المحافل الدولية وفي العشرون سنه الأخيرة اصبح هناك كوادر غيرت تلك النظرة

وأشار إسماعيل خلال تصريحاته إلي الخلط بين المقعد الشخصي والدولي الذي يؤدي الي كوارث حقيقية وفقدت دول عدة مقاعدها في الاتحاد الافريقي ولم يستطع أحد شغل أماكنهم.

وأردف : المغرب نجح في إقناع الاتحاد الافريقي ولم يكن هناك منافسه لملف المغرب هم فقط من قدموا طلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دورى ابطال إفريقيا بعد انسحاب السنغال ولم يكن هناك تصويت

وأشاد اسماعيل بالجنوب افريقي فيكتور جوميز قائلا : انزه حكام القارة ، وجاسا حكم اشتكي منه جميع فرق القارة وتولد لديهم انطباع انه لم يكن عادلا في إدارته المباراة

وأكمل : جوميز تواجد في نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا وبالتالي كان فرص تواجده في المباراة النهائية قليلة للغاية ولكن بعد ضغط النادي الأهلي اعطا الحكم دفعه قوية للتواجد .

وأختتم اسامة اسماعيل تصريحاته قائلا : تعودنا من النادي الأهلي التفوق في الظروف الصعبة ، واعتقد ان الأمور بالنسبة للجماهير ستسير بشكل سهل وبسيط للغاية لان ذلك من ضمن الملف المقدم لاستضافة البطولة واذا حدث غير ذلك فإنه سيؤدي الي نقطة سوداء في أي ملف تقدمه المغرب .

https://fb.watch/d73x2fSZHM/