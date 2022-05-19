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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أوسة على حافة الحلم.. هل يضحي الاتحاد بـ عبد المنصف بعد تخطي رقم الحضري ؟

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

بمزيد من العزيمة والغصرار حقق اللاعب محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري رقمًا قياسيًا صعبًا كان مسجلًا باسم حارس منتخب مصر المخضرم عصام الحضري.

محمد عبد المنصف الشهير بـ أوسة كشف في لقاءات كثيرة عن سعيه لتحقيق الرقم القياسي وتجاوز رقم عصام الحضري كاكثر لاعب شارك في مباريات في مواسم متتالية بالدوري المصري.

رقم محمد عبد المنصف القياسي 

عادل محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى رقم عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى بالمشاركة في 451 مباراة في 26 موسم متتالى بمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وتحقق الرقم عندما خاض محمد عبد المنصف مباراة الاتحاد السكندرى  أمام فيوتشر على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز في لقاء انتهى بفوز فيوتش بنتيجة 4 / 3 على زعيم الثغر.

أندية لعب لها عبد المنصف 

وتحقق رقم عبد المنصف التاريخي من خلال اللعب لـ 6 اندية في الفترة من عام 1995 وحتى وقتنا الحالي قبيل انتهاء الموسم الكروي 2022.

ولعب عبد المنصف لكل من مزارع دينا، والزمالك، والجونة، والاتحاد السكندري، وإنبي، ووادي دجلة، والعودة مجددًا للاتحاد السكندري.

ومثّل عبد المنصف المنتخب المصري في 12 مباراة خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2008.

هل يكون الموسم الأخير ؟

وفقًا لتقارير صحفية فإن عماد النحاس مدرب نادي الاتحاد السكندري ينوي إجراء تغييرات جذرية على مستوى اللاعبين بعد رباعية نادي فيوتشر في مرمى عبد المنصف.

وقد يضطر عماد النحاس للدفع بالحارس البديل احمد يحيى في المباراة القادمة أمام بيراميدز، والغبقاء على عبد المنصف احتياطيًا بعد تسببه في هدفين المباراة الماضية.

ويحتاج عبد المنصف دقيقة واحدة مشاركة، من اجل تحقيق الحلم الذس سراوده بتجاوز رقم الحارس عصام الحضري.

وربما يكون هذا هو الموسم الأخير لمحمد عبد المنصف بعد الوصول لمراده وتحقيق رقم قياسي جديد في الكرة المصرية.  

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