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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بكافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع مخالفات البناء.

تفاصيل مهمة عن عملية التصالح

بدء التقديم: اليوم 7 مايو 2024
المواقع: جميع المراكز التكنولوجية (15 مركزًا) على مستوى المحافظة


المستندات المطلوبة

- نموذج طلب التصالح
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة سند ملكية العقار
- إيصال سداد رسوم الفحص
- نموذج بيان بالمساحات المخالفة
- نماذج الدفاع المدني

الخطوات
- التوجه إلى أحد المراكز التكنولوجية
- ملء نموذج طلب التصالح وتقديمه مع المستندات المطلوبة
- سداد رسوم الفحص
- مراجعة طلبك من قبل اللجان المختصة
- الحصول على شهادة التصالح بعد الموافقة

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