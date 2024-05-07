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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام: قصفنا قوات العدو المتوغلة شرق معبر رفح

القسام
القسام

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت قوّات العدو المتوغّلة شرق معبر ​رفح​ بقذائف "هاون" من العيار الثّقيل"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على المناطق الشرقية لمدينة رفح، وسط قصف مدفعي عشوائي، استهدف عددا من المنازل، وأسفر عن شهداء وإصابات، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليها بسبب كثافة قصف الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال تقدم للآليات العسكرية في المنطقة القريبة من معبر رفح.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

ولليوم 214 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و735 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و108 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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