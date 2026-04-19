البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل نحو دعم مستقبل ريادة الأعمال في التكنولوجيا العميقة

دعت الأكاديمية الشركاء الوطنيين للمشاركة في ورشة العمل الوطنية لمشروع YIELD (Youth Innovators Entrepreneurship Launchpad for Deep Tech)، والممولة من برنامج Interreg NEXT MED، والمقرر عقدها يوم 27 أبريل 2026، في إطار دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية.

تهدف الورشة إلى معالجة ما يُعرف بـ "الفجوة التحويلية" (Translation Gap) بين مخرجات البحث العلمي والتطبيقات القابلة للتسويق، من خلال تطوير وتحسين آليات الاحتضان وتسريع الأعمال لرواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا العميقة.

محاور الورشة:

* استعراض التحديات الرئيسية في مجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر والدائري

* عرض نماذج تسريع الأعمال وبرامج الإرشاد والتدريب

* جلسات نقاشية تفاعلية لتكييف هذه النماذج مع البيئة المصرية

* مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة وتسهيل دخولها للأسواق

تمثل هذه الورشة منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمتخصصين للمساهمة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وضمان تقديم حلول فعالة وقابلة للتطبيق.

لمزيد من المعلومات حول مشروع YIELD وأهدافه، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي: https://www.interregnextmed.eu/yield-event-validating-the-future-of-deep-tech-entrepreneurship-in-egypt/