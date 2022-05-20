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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لمطلع الدائري من شارع ربيع الجيزي 10 أيام

صدى البلد

تعلن محافظة الجيزة انه في ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه . 


وتعلن محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) أبتـداء مـن الســاعة 12 صباح الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الثلاثاء الموافـق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ على ان تكون مواعيد الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالمتابعه للأعمال وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية  .


لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .


ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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