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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: رعاية القيادة السياسية للحوار الوطني يعطيه ثقلا كبيرًا ويدفع بنتائج مهمة

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن استقرار الدولة المصرية وقوتها وتطلعها للمستقبل بالجمهورية الجديدة، سيسهم في نجاح الوطني وفي الخروج بنتائج وتوصيات مهمة للحاضر والمستقبل.

وثمن نصر الله، في تصريحات له اليوم، دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، قائلا إنها دعوة صادقة وهامة للغاية وفي توقيت حساس لمصر وباقي أنحاء العالم، فهناك أزمة اقتصادية عالمية وحرب كبيرة بين روسيا وأوكرانيا لم تنته بعد، وتداعياتها تطال العالم كله في الغذاء والطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني محطة هامة للغاية في حياة مصر، كما أنه سيفتح أبواب النقاش في كافة القضايا والمواضيع عبر المحاور المختلفة التي ستقدم فيه من جانب جميع المشاركين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمعارضة، علاوة على أن رعاية القيادة السياسية له يعطيه ثقلا كبيرا ويدفع بنتائجه وتوصياته للتنفيذ والاعتماد من جانب الدولة حال التوافق عليها.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى أن شحذّ القوى واستعداد مختلف الأحزاب برؤى ومحاور عدة لطرحها عبر الحوار الوطني، يؤكد سعادة الجميع به للمشاركة والتكاتف في التصدي لمشاكل الوطن والعبور به للأمام.

الحوار الوطني مجلس النواب الرئيس السيسي روسيا أوكرانيا

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