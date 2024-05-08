وزير المالية الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالموافقة على استخدام أموال السلطة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قدم التماسا إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه فيه بالتوقف عن تأخير التشريع الذي من شأنه أن يسمح باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المجمدة بالبنوك الإسرائيلية وذلك لتقليل تكلفة المعيشة بالنسبة للإسرائيليين، على حد تعبيره،

وذكر التقرير الإسرائيلية أن الأموال مجمدة في الخزينة، ولا يمكن الاستفادة منها إلا إذا صدر قانون في هذا الشأن.

وبحسب وزير المالية المتطرف فإن نتنياهو يؤجل هذه الخطوة منذ ثلاثة أشهر.

وكتب سموتريتش في الاستئناف: “للأسف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وخلافًا لالتزامكم، منعتم تقدم القانون لأسباب غير واضحة، وبالتالي عرقلتم مصدرا للميزانية بقيمة ثلاثة مليارات شيكل”.

وأضاف: سأطلب منكم الموافقة فورا على المضي قدمًا في التشريع بمجرد افتتاح المؤتمر الصيفي. وبناء على هذا المصدر، يمكننا صياغة سلسلة من الخطط للتخفيف عن أصحاب الرهن العقاري ومواطني إسرائيل".