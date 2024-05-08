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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم تشفع له النية|قتـ.ل شقيقه دفاعا عن والدته فكان هذا عقابه!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الجدل سيطرت على أهالي القليوبية عقب الحكم بالسجن المشدد على المتهم بقتل شقيقه دفاعا عن والدته التي تعدى عليها المجني عليه لفظيا، فما بين فرحة بالحكم، وعدم رغبة بالتعليق بسبب أن دافعه أنه كان يدافع عن أمه المسكينه، إلا أن الأمور تطورت بعد أن تدخل الشيطان في شجاره مع أخيه فقتله.  

حكم المحكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض للدفاع عن والدته بعد تعدى شقيقه عليها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة الخصوص.

أمر الإحالة


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8754 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4486 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ع ر"، 23 سنة، في 27 يونيو لعام 2022، قتل المجني عليه شقيقه "ممدوح عنتر رفاعي خليل"، عمداً مع سبق الإصرار، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرزاً سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني تالية الوصف، واستحصل عليها من المطبخ وعقد العزم على ذلك.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم دلف إلي الغرفة التي تقطن بها والدته لنشوب شجار بين والدته وشقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه، فأثار حفيظته لقيام المتوفي بالتعدي اللفظي على والدته على فعلته فنشب بينه وبين المجني عليه مشادة فأشتد العراك فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بجذبه صوبه وطعنه في أنحاء جسده، باستخدام سلاح أبيض وانهال به على صدره وبطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

شقيقة والدته امه أخيه القليوبية الخصوص

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