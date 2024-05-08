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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أحمد السقا وعمرو يوسف وصدمة علي ربيع

أحمد السقا فى السرب
أحمد السقا فى السرب

يستمر عرض أفلام  موسم عيد الفطر السينمائى والذي يشمل 4 أفلام هي كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة واسود ملون والذى تم رفعه مؤخرا".

 كما تم عرض فيلم “السرب” الذى انتظره الجمهور بشغف من ثلاث سنوات وذلك فى بداية مايو الحالى.  

“شقو”

وجاء فى المركز الأول فيلم “شقو” الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 56.901.299 جنيه، وذلك فى 4 أسابيع، حيث حقق إيرادات أمس 422.544 جنيه. 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

“فاصل من اللحظات اللذيذة”

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثانى، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 49.533.341 جنيه وذلك فى أربعة أسابيع، بينما حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 320.152 جنيه. 

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد، فى برنامج “et” بالعربى: “بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم”.  

“السرب”

وحقق فيلم “السرب” إيرادات بلغت قيمتها 17.779.187 جنيه وذلك فى أسبوع واحد وقد حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 1.055.718 جنيه وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتاليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. 

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

“عالماشى”

وتذيل القائمة فيلم “عالماشى” الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 12.211.597 جنيه فى أربعة أسابيع، بينما حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 70.433 جنيه. 

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

هشام ماجد عمرو يوسف فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم “السرب” فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” فيلم شقو احمد السقا

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