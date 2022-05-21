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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرتضى: انتظروا صفقات قوية لدعم ألعاب الصالات الموسم المقبل

صدى البلد

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سعيد بالإنجازات التي تحققت في ألعاب الصالات هذا الموسم، مؤكدًا أنه يجهز العديد من المفاجأت والصفقات القوية لألعاب الصالات الموسم المقبل.


وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أنه يعتبر الإنجاز الأكبر له الموسم الحالي، هو تتويج فريق الكرة الطائرة بثنائية الدوري والكأس وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 1989.


واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته، مؤكدًا أن التطور الكبير لألعاب الصالات، ورائه مجهود كبير لرئيس النادي، وأعضاء المجلس، بجانب إجتهاد اللاعبين والأجهزة الفنية، متمنيًا أن يختتم موسم الصالات بتتويج فريق السلة ببطولة أفريقيا.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، قد طالب إدارة الكرة بالنادي بتجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وكان عمر السعيد تلقى عروضا مؤخرا من فيوتشر والجونة للانتقال إلى أحدهما الموسم المقبل. 

وينتهي عقد المهاجم مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

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