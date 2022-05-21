علي الحجار يبدع في ليلة طربية وسط جمهوره.. صور

احيا الفنان علي الحجار حفلا غنائيا علي مسرح اوبرا جامعة مصر ، حيث بدا الحفل باغنية "متمنعوش الصادقين" ل للشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي.



وخلال الحفل حرص علي الحجار علي نعي الفنان سمير صبري ودعا له بالرحمة والمغفرة وطالب الجمهور الحاضر بالدعاء له و مزح مع الجمهور لتاخيرهم عن ميعاد الحفله خاصة وان معروف عنه الالتزام بالمواعيد كما قدم له زميله هديه له عباره عن قارب به عدد من الاشرعة بأسماء ألبوماته .



وفي وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور قدم الفنان علي الحجار عدد من اغانيه مثل اغنية "ياطالع الشجره" وطالب من الجمهور بان يطلب منه مايريده وبالفعل طالب الجمهور عدد كبير من اغانيه.

علي ما يبدو ان لكل أغنيه قصة أو موقف يعتز بها علي الحجار ليحكيها للجمهور مثل أغنيه "أنتي طلعتيلي مينين" للموسيقار عمار الشريعي وأعادة تسجيله لها مرة اخري لأن الموسيقار عمار الشريعي رأي ان الطبقة منخفضة فتحمل الفنان تكاليف تسجيلها مرة اخري مازحا الجمهور قائلا "كلفتني يجي ١٣ جنيه".

استمر الفنان علي الحجار تقديم روائع من اغانيه مثل اغنيه "غوايش" و "العروسه" الذي طلبها منه صديقه الفنان محمد رشاد وحرص الفنان "علي الحجار" علي تلبيه رغبه صديقه واغنية "روحي فيكي" و "متصدقيش" و "الليله ليكي"

لم تكن الليله طربيه فقط بصوت الفنان علي الحجار ولكن قدم بعض العازفين مقطوعات بالالات الموسيقيه مثل الكمان وغيرها .

عاد الفنان علي الحجار من الاستراحه باغنيه من علامات تاريخه والتي لو يخلو منها اي فرح مصري وهي اغنيه "ياادي الزين" .



ثم قدم أغنية "مسالة مبدا" حين يجتمع الابنودي وعمر خيرت فلابد ان يخرج لنا مثل هذا العمل الرائع ثم اغنيه "في قلب الليل" و "أبو الاحلام".



حرص من أهل الفن علي حضور الحفل وكان من أبرز النجوم المخرج هاني لاشين والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال

ووجه علي الحجار تحيه خاصة له وابداعه في مسلسل "جزيره غمام" قائلا" أنا شوفت ١٥ مسلسل مشوفتش في حمال عبد الرحيم كمال"

حرص علي تنهئه صديقه "طارق الشافعي"

هنأ صديقه طارق الشافعي بمناسبه عيد ميلاده واهداه اغنيه يانور جديدفي يوم سعيد

كما قدم الحجار عدد من الاغاني ابرزها "السكر غلي وانا احلي ب ايه" "لما الشتاء يدق البيبان" الحان احمد الحجار

"الليل وأخره" وغيرهم من الروائع التي لك يهدأ الجمهور لو لثانيه واحدة في التفاعل معاها مع الأبتسامه والأعجاب مازحا الجمهور "شكلنا مطولين عليكم" ليرد عليه الجمهور قائلا"براحتك ياعلي" .

لم تكن الحفله خاصه لغناء علي الحجار فقط ولكن كانت للجمهور ايضا علي اغنيه "عارفه" قائلا"أحسنتم احنا اللي لازم نسقف لكم أنا مبسوط ان الجمهور سميعه كده ومطربين " ، كما قدم اغانيو "تجيش نعيش" و"المال والبنون" بناء علي طلبات الجمهور ،، حيث حرص الفنان علي الحجار علي ارضاءهم علي الرغم من صعوبه الأغاني وتقديمها في وقت واحد.

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