أكشاك مجهزة بالبضاعة لدعم ذوى الهمم في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان تنظيم احتفالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة.

يأتي ذلك فى إطار الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم فى محافظة الدقهلية من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى أنهما بصدد تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة، تتضمن الاحتفالية توزيع عدد (11) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 28500 جنيه بإجمالى تكلفة 313,500 جنيه.

وأوضح أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع انشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وبالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

واشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسى فى المجتمع .

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم زوى الهمم من خلال توزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.