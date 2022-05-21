عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكشاك مجهزة بالبضاعة لدعم ذوى الهمم في الدقهلية

اكشاك مجهزه
اكشاك مجهزه

أعلنت جمعية الأورمان  تنظيم احتفالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة.

يأتي ذلك فى إطار الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم فى محافظة الدقهلية من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى أنهما بصدد تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشك لذوى الهمم بالدقهلية من مختلف فئات الإعاقة، تتضمن الاحتفالية توزيع عدد (11) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 28500 جنيه بإجمالى تكلفة  313,500 جنيه.  

وأوضح أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى  على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع انشطتها، لرفع المعاناة عنهم  وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وبالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية  وخدمات طبية تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

واشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسى فى المجتمع .

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم زوى الهمم من خلال توزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

الدقهلية محافظة الدقهلية اللواء ممدوح اية لتضامن الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي بـ حادث الشيخ زايد

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

السيسي: النبي محمد والصحابة لما اتحاصروا في مكة أكلوا ورق الشجر.. فيديو

ترشيحاتنا

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

اجتماع عاجل غدا.. مجلس الأهلي يبحث تطورات أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تهدئة حركة قطارات المترو إلى 8 كم بين حدائق حلوان ووادي حوف

فرج عامر: إعادة مباراة الأهلي والبنك أبسط قواعد إثبات حسن النوايا

خالد الجندي: حفظ الوطن من أهم مقاصد الشريعة

بالحجاب والسبحة.. الحزن يخيم على ميرفت أمين في جنازة سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ