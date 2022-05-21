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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك جديد وشعر أصفر.. حمو بيكا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك الفنان حمو بيكا متابعيه عدة صور جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر بيكا في الصور بإطلالة رياضية،  مرتدياً تريننج وكوتشي باللون الأبيض، وصبغ شعره باللون الأصفر.

وقد نالت الصور إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه عبر التعليقات، وجاء أبرز التعليقات " خاسس يابيكا عاش"،" حلو اللوك الجديد يابيكا".

علي جانب آخر وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة لـ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قائلا “يا جماعة ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، كفاية تنمر عليا، اتنمر عليا مرة واتنين وتلاتة ولسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟!.. أنا بني آدم زي زيكم والله”.

 وتابع: “الأستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا وأنت أخويا الكبير وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا أه مش بعرف أقرأ وأكتب بس ربنا خلقلي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني ، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر؟!”.

وأضاف: “أنا 5 سنين بعاني وبعافر بس هما شايفين إن إحنا مبسوطين وفرحانين ، لا أنتوا اللي مبسوطين وإنتوا اللي معاكم ومعاكم كتيييير وعندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم.. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها و عايز يأخدها ؟! ده غير مرضي اللي بدفعله في الشهر كتير أوي..”.

وأكمل بيكا: “حسوا بيا ، لو غلطت في حاجه تعالي و حاسبني و علمني الصح من الغلط .. فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير محدش يعلم بيها إلا ربنا.. ارجوكم كفاية”.

واختتم: "ياريت تحكموا بينا بالعدل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول : " وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.. و كفاية تنمر عليا و افتكروا كلام ربنا :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ “ .. و في النهاية شكراً لكل حد بيدعمني و بيحبني  ”.

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