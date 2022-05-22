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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 2 قافلة سكانية شاملة بمركزي الرحمانية ووادي النطرون بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

 شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الاحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزى الرحمانية ووادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية " أحدهما بالوحدة الصحية بقرية سمخراط بالرحمانية   وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- 

وتم توقيع الكشف الطبى على اكثر من 450 مواطن مابين باطنة وأطفال وأسنان وجلدية ورمد ونساء وتحاليل وتم صرف العلاجالمجانى لهم وتم الكشف على 28 حالة كشف نسا ومتابعة و54 حالة وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تطعيم فيروس كورونا :تم تطعيم 8 حالات جرعة اولى و30 حالة جرعة ثانية.

وتم رش جماعى لعدد 500 رأس اغنام وماعز و 60 أبقار و30 حالة جاموس و5 حالات اختبار حمل، كما تم القاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والمبادرة الرئاسية لتطوير مراكز وتجميع الألبان.

تم خلال القافلة تنظيم ندوة توعية حول أخطار الزيادة السكانية و جهود الدولة للتنمية و أهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية ومحاربة الزواج المبكر للقاصرات حفاظا على صحتهم.


 كما تم القاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و كيفية الوقاية منها و المبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الالبان.

قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

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