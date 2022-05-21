ختام الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات رؤساء ومنسقي حياة كريمة بأسوان

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة لرؤساء وسكرتيرى القرى ، وكذا منسقى حياة كريمة بالقرى الواقعة بنطاق مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من برنامج الأغذية العالمى وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن حيث بلغ عدد المتدربين 30 متدرب يمثلون 10 قرى.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد قام بتنفيذ دورتين تدريبتين العام الماضى لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقمى.

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ومن جانبهم أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة والتى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم في مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز ، وقد تم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين ، هذا ومن المقرر أن تنطلق غداً الأحد 22 مايو الجارى ، وعلى مدار يومين الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل الفعال لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس ، وكذا منسقى البرنامج بالقرى .

هذا وتواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان سلسلة النجاحات بحصولها على 4 مراكز جديدة متقدمة على مستوى الجمهورية حيث قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بالمديرية ولأبنائه الطلاب على هذا التميز المشرف لنا جميعاً ، ولاسيما في ظل تنوع المسابقات التى يتم المشاركة فيها سواء للمدارس المختلفة أو على المستوى الفردى للطلاب والطالبات.

مشيداً بهذا الفوز والنجاح الذى لما يأتى من فراغ ، بل جاء نتيجة لكفاح وجهد مخلص للمنظومة التعليمية المتكاملة من أعضاء هيئة التدريس والتوجيه الذين يستحقوا كل التقدير ، لأنهم يساهموا فى تمثيل محافظتهم العريقة التمثيل المشرف ويرفعوا إسمها عالياً بين المحافظات ، ويكونوا بذلك نماذج يحتذى بها فى الإرتقاء بالعملية التعليمية على صعيد الأنشطة التربوية أو التعليمية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن هناك تعليمات متواصلة من اللواء أشرف عطية لتقديم كافة الإمكانيات وتسخير كافة العقبات أمام أى مسابقة أو منافسة تشارك فيها المديرية أو مدارس المحافظة أو أبنائنا الطلاب ليتم إعدادهم بشكل جيد ومتميز ، وهو الذى ساهم بدوره فى تأهيلهم للفوز بـ 4 مراكز جديدة.