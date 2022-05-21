عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات رؤساء ومنسقي حياة كريمة بأسوان

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية باسوان

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة لرؤساء وسكرتيرى القرى ، وكذا منسقى حياة كريمة بالقرى الواقعة بنطاق مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من برنامج الأغذية العالمى وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن حيث بلغ عدد المتدربين 30 متدرب يمثلون 10 قرى.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد قام بتنفيذ دورتين تدريبتين العام الماضى لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقمى. 

واقرأ أيضاً: 

مستريح أسوان.. محكمة قنا الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك و6 آخرين

محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومى للمرأة داخل قرى حياة كريمة

ومن جانبهم  أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة والتى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية. 

مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم في مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز ، وقد تم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين ، هذا ومن المقرر أن تنطلق غداً الأحد 22 مايو الجارى ، وعلى مدار يومين الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل الفعال لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس ، وكذا منسقى البرنامج بالقرى .

هذا وتواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان سلسلة النجاحات بحصولها على 4 مراكز جديدة متقدمة على مستوى الجمهورية حيث قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بالمديرية ولأبنائه الطلاب على هذا التميز المشرف لنا جميعاً ، ولاسيما في ظل تنوع المسابقات التى يتم المشاركة فيها سواء للمدارس المختلفة أو على المستوى الفردى للطلاب والطالبات. 

مشيداً بهذا الفوز والنجاح الذى لما يأتى من فراغ ، بل جاء نتيجة لكفاح وجهد مخلص للمنظومة التعليمية المتكاملة من أعضاء هيئة التدريس والتوجيه الذين يستحقوا كل التقدير ، لأنهم يساهموا فى تمثيل محافظتهم العريقة التمثيل المشرف ويرفعوا إسمها عالياً بين المحافظات ، ويكونوا بذلك نماذج يحتذى بها فى الإرتقاء بالعملية التعليمية على صعيد الأنشطة التربوية أو التعليمية. 

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن هناك تعليمات متواصلة من اللواء أشرف عطية لتقديم كافة الإمكانيات وتسخير كافة العقبات أمام أى مسابقة أو منافسة تشارك فيها المديرية أو مدارس المحافظة أو أبنائنا الطلاب ليتم إعدادهم بشكل جيد ومتميز ، وهو الذى ساهم بدوره فى تأهيلهم للفوز بـ 4 مراكز جديدة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومى للمرأة داخل قرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: قائمة الحظر الروسية لـ963 أمريكيًا خطوة رمزية.. وترامب سقط منها

بينهم المصري الكبير.. موقع عالمي يكشف: 3 متاحف ستغير العالم في 2022

نقابة الصحفيين ومستقبل وطن.. تعرف على الجهات المشاركة في الحوار الوطني |فيديو

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مقطع جديد يوثق لحظة اندلاع حريق هائل قرب مطار جنيف.. فيديو

والدة مبابي تحسم الجدل: لم نتفق أبداً مع ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ