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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومى للمرأة داخل قرى حياة كريمة

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

يستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " جهوده بأسوان  .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان " جلسات الدوار " ، مقدماً شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً .

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من جانبها ، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة  بأن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف حيث تم تنظيم برامج تدريب ريادة الأعمال والتثقيف المالى ، فضلاً عن تنظيم العديد من القوافل الثقافية التى تضمنت تنوع فى الأنشطة الترفيهية والفنية والمسرحية وأمسيات الأسرة المصرية وورش الحكى داخل قرى " حياة كريمة " بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو .

ولفتت إلى أن الفعاليات تضمنت إستعراض برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالى لتوعية السيدات ، وأيضاً الرجال والشباب والفتيات والأطفال وتثقيفهم بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة والتى تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم زيادة دخل الأسرة ، وتوفير مصدر مالى ثابت لهم .

و قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بعرض تقرير على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها الوحدة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر التابعة لوزارة الزراعة، والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان ، حيث تم تفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، بجانب الإطمئنان على الأحوال المعيشية للمواطنين ، وتضم خمس قرى وهى " كلابشة القديمة وكلابشة الجديدة وبشاير الخير وتوماس وعافية وجرف حسين " .

وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، بالمرور على الوحدة الصحية بقرية كلابشة والتى تقع بمدخل القرية على الطريق الرئيسى ، حيث يتم بها تنيفذ مشروع التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 65 % ، ويوجد به تباطئ فى التنفيذ من جانب الشركة المنفذه.

حيث نقل رئيس الوحدة تعليمات محافظ أسوان المشددة، بشأن عدم السماح بأى تقاعس أو تأخير من أى شركة أو مقاول فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ، حيث سيتم استبعاد كل من لم يلتزم بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل معه فى أى مشروعات مستقبلية .

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
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