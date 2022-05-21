انفوجراف .. ارتفاع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة هذا العام بنسبة 8%

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة .

وأوضح المركز انه من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة هذا العام بنسبة 8% لتصل إلى 320 جيجاوات، كما أنه من المتوقع أن تتصدر الطاقة الشمسية الكهروضوئية مصادر الطاقة المتجددة عام 2022.

حيث ستشكل نحو 60% من إجمالي الطاقة المتجددة عام 2022، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لها إلى نحو 200 جيجاوات في عام 2023، تليها طاقة الرياح و الطاقة الكهرومائية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن الطاقة المتجددة التي سيتم إنتاجها خلال عامي 2022 و2023 ستمكن الاتحاد الأوروبي من تقليل اعتماده على الغاز الروسي، حيث تتم تلبية حوالي 16% من إجمالي الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي حاليا عن طريق توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، الذي يتم الحصول على حصة كبيرة منه من روسيا.