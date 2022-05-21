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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. ارتفاع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة هذا العام بنسبة 8%

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة .

وأوضح المركز انه من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة هذا العام بنسبة 8% لتصل إلى 320 جيجاوات، كما أنه من المتوقع أن تتصدر  الطاقة الشمسية الكهروضوئية مصادر الطاقة المتجددة عام 2022.

حيث ستشكل نحو 60% من إجمالي الطاقة المتجددة عام 2022، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لها إلى نحو 200 جيجاوات في عام 2023، تليها طاقة الرياح و الطاقة الكهرومائية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن الطاقة المتجددة التي سيتم إنتاجها خلال عامي 2022 و2023 ستمكن الاتحاد الأوروبي من تقليل اعتماده على الغاز الروسي، حيث تتم تلبية حوالي 16% من إجمالي الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي حاليا عن طريق توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، الذي يتم الحصول على حصة كبيرة منه من روسيا.

مركز المعلومات مجلس الوزراء الغاز الطبيعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار توليد الكهرباء طاقة الرياح

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