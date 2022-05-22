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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تعليم البرلمان تناقش طلب إحاطة بشان تخصيص أرض لإنشاء كلية طب بشرى بالمنصورة..اليوم

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان من المقرر أن تناقش اليوم الأحد طلب الإحاطة الذى تقدم لوزير التعليم العالى ووزير التنمية المحلية.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة يتضمن مطالبته بالحصول على موافقة لتخصيص أرض لإنشاء كلية طب بشرى بالمنصورة فرع دكرنس.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد اليوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا  إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.

وزير التعليم العالي وزير التنمية المحلية كلية طب بشرى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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