عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر الخير: نسعى لإحلال الثروة الحيوانية الحالية بأخرى أكثر إنتاجًا .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح اليوم رأيًا حكيمًا جدًا ومنسقاً في تطوير إنتاج وزيادة الثروة الحيوانية في مصر.

واضاف "محجوب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن يتم السعي لإحلال الثروة الحيوانية الحالية بآخري أكثر إنتاجا.

وتابع أمين صندوق مؤسسة مصر الخير أن البقرة في مصر تنمو كل يوم 0,8٪ كيلو كل يوم مقابل البقر البرازيلي ينمو 1,5 كيلو يوميا.

وأوضح محسن محجوب أن الرئيس السيسي يريد تهجين السلالات الحيوانية لدينا حتي تكون أكثر إنتاجية مثل الأخري.

https://fb.watch/d8-IB_avG2/

الرئيس السيسي الثروة الحيوانية مؤسسة مصر الخير مصر الخير ي برنامج مساء دي ام سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

زيادة الذهب 40% والعقارات 20%.. أول تعليق من نجيب ساويرس على رفع سعر الفائدة|فيديو

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ترشيحاتنا

إعصار يضرب المدن الألمانية يصيب 50 شخصا ويدمر المنازل| شاهد

قيدوه وتحرشوا به| كيف تصدت الدولة لـ التنمر بذوي الهم وانتصرت لهم؟

60 دقيقة.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلي على إنبي

التموين : 250 مليون جنيه تكلفة رغيف الخبز في مصر يوميا

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بين البشر.. وليس مرضا مميتا| فيديو

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ