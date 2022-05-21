مصر الخير: نسعى لإحلال الثروة الحيوانية الحالية بأخرى أكثر إنتاجًا .. فيديو

قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح اليوم رأيًا حكيمًا جدًا ومنسقاً في تطوير إنتاج وزيادة الثروة الحيوانية في مصر.

واضاف "محجوب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن يتم السعي لإحلال الثروة الحيوانية الحالية بآخري أكثر إنتاجا.

وتابع أمين صندوق مؤسسة مصر الخير أن البقرة في مصر تنمو كل يوم 0,8٪ كيلو كل يوم مقابل البقر البرازيلي ينمو 1,5 كيلو يوميا.

وأوضح محسن محجوب أن الرئيس السيسي يريد تهجين السلالات الحيوانية لدينا حتي تكون أكثر إنتاجية مثل الأخري.

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