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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علاء عبد العال: التحكيم ساهم في تعادلنا مع سموحة| فيديو

صدى البلد

انتقد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني الأداء التحكيمي خلال مواجهة فريقه ضد سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في الدوري المصري هذا الموسم.

قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض الأخطاء الدفاعية كلفتنا أمام سموحة، لعبنا مباراة كبيرة من وجهة نظري، وكنا من الممكن أن نحقق الفوز، ولكننا لم نستغل الفرص التي سُنحت لنا" .

أضاف: "لا أفهم سر احتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع في مباراتي ضد سموحة، وهذا ساهم في تعادل الفريق السكندري" .

وختم حديثه قائلا: "فوجئنا أيضا من منح حارسنا بطاقة صفراء رغم إصابته بشد في العضلة الخلفية".

الدوري المصري ايسترن كومباني سموحة علاء عبد العال

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