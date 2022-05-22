زي النهارده.. تسليم جائزة نادي القرن في أفريقيا لـ الأهلي | نوستالجيا

زى النهارده يوم 22 مايو عام 2001، تسلم الراحل صالح سليم، الأب الروحى للنادى الأهلي، جائزة نادى القرن، والتى توج بها فريق القلعة الحمراء في ديسمبر 2000.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادي الأهلي هو نادى القرن العشرين في أفريقيا من حيث عدد البطولات التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وتسلم "المايسترو" الراحل صالح سليم الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد.

وأكد خلال المؤتمر أن الأهلي سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغطا شديدا لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

ونحح الأهلي على مدار التاريخ فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ 42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل، جمع النادي الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدوري، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافي "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.