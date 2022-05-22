أبوغزالة: عدم وجود حلول بنهاية 2050 لأزمة التغير المناخي يهدد استمرارية البشرية

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أن أكبر خطر تواجهه البشرية هو خطر التغير المناخي.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية بصالون التنسيقية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري مضيفا أنه تم عقد 27 قمة مناخية لبحث المناح ، ولم ينفذ منها اي قرار حتى الان، منوها في عام 2050 إذا لم يتواجد حلول سوف يكون هناك خطر على استمرار البشرية.

ونوه الخبير الاقتصادي العالمي أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا عند وصول الطرفين لمرحلة الانهاء معقبا: "معنى الإنهاء هو انهاك كل منهما الآخر".

واستطرد الدكتور طلال أبو غزالة أن الوضع سيستمر للأسوأ إلى أن تتوقف الحرب بإنهاك الأطراف المشاركة" روسيا وأوكرانيا" وهذا الامر ليس بالصعب.

واختتم أبو غزاله حديثه مبينا أن على الجميع من خلال هذه الحرب الاستعداد ووضع خطط قائلا: "على كل دولة وضع خطط للاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتقنية المعلومات أما الباقي فهي أمور قابلة للاستغناء .