تحذير عاجل من الزراعة.. لقاحات مجهولة تهدد الماشية بالحمى القلاعية

شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيراً شديد  لجميع مربي الماشية في مختلف محافظات الجمهورية من التعامل مع أية لقاحات غير مسجلة وغير معتمدة يتم تداولها بشكل غير قانوني في الأسواق.

وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم رصد تداول لقاح تحت مسمى: "أفتوفاكس بور سات-1" (AFTOVAXPUR SAT-1)، لافتة إلى أن العبوات المرصودة برقم لوط H07289، خاصة بلقاح حمى قلاعية  عترة (SAT-1)، و إن استخدامه قد يؤدي إلى تفشي امراض وبائية يصعب السيطرة عليها، مما يهدد سلامة الماشية .
واضافت ان هذا اللقاح غير مسجل لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تاريخة، ولم يتم فحصه ومعايرته أو التأكد من سلامته المخبرية بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مما يجعله "مجهول المصدر والفعالية"، مشيرة إلى انه يتم تداول هذه العبوات خارج منظومة "سلسلة التبريد" (Cold Chain) المعتمدة، مما يؤدي إلى تلف اللقاح تماماً وتحوله إلى سائل عديم القيمة، بل وقد يكون ملوثاً ميكروبياً يصيب الحيوان بالامراض.

وشددت الوزارة من إن استخدام لقاحات غير فعالة يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل نتيجة وهم التحصين، فضلاً عن إهدار المال في شراء منتجات غير قانونية وغير فعاله ، كما تهيب بجميع المربين الالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية والحملات القومية للتحصين، والمصممة خصيصاً لمواجهة العترات المحلية المستوطنة.

وطالبت، بانه في حال رصد أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول، يرجى التواصل فوراً مع أقرب مديرية طب بيطري أو الاتصال على الخط الساخن: 19561، كما تؤكد وزارة الزراعة أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس الثروة الحيوانية، وأنها مستمرة في حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: علامات الولي ليست في الكرامات بل في انصراف الجوارح للطاعة

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يتفقد ختام اختبارات برنامج تدريب الوعاظ على لغة الإشارة

أذكار المساء

أدعية المساء كاملة.. ردّد أذكار المساء الثابتة عن النبي لراحة البال

بالصور

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

