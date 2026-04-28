إزالة التعديات والمعوقات بمحيط فرع البنك الأهلي الجديد بسمسطا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا التابعة لمحافظة بني سويف، من تذليل عدد من المعوقات وإزالة التعديات بمحيط موقع فرع البنك الأهلي الجديد بالمدينة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، أنه قام بإطلاع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على مستجدات الأعمال الجارية بالموقع، في ضوء توجيهات سيادته بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة تمهيدًا للتشغيل.

وأوضح رئيس المدينة أن الجهود شملت تنفيذ حملة موسعة لرفع التعديات، إلى جانب متابعة أعمال توصيل كابل الكهرباء، وتركيب السلم الرئيسي لمدخل البنك، فضلًا عن البدء في تنفيذ أعمال الإنترلوك أمام مركز الشباب، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتهيئة الموقع لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.