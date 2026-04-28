قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا لتطوير قرى مركزي القنطرة غرب وأبوصوير ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة" بمركزي أبوصوير والقنطرة غرب، والمنتظر تنفيذها فور إطلاق إشارة البدء لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في المركزين بإجمالي عدد ١٥ قرية، (٩ قرى بالقنطرة غرب، ٦ قرى بأبوصوير).

وذلك بحضور رئيس فرع المياه بالشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، ممثل وزارة الدفاع، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، منسق حياة كريمة بالمحافظة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والطرق والكباري وقطاع الشبكات الشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة الغاز الحديثة وتعاون جاس والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترحات أماكن إقامة محطات رفع الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي وشبكات انحدار الصرف الصحي من خطوط طرد والسيب النهائي للصرف الصحي هذا إلى جانب شبكات المياه وذلك طبقًا لاحتياجات لقطاع كبير من المواطنين بالمركزين.

ووجَّه عصام منسق حياة كريمة بالمحافظة بوضع سيناريو لجداول زمنية لكافة الجهات المشاركة في المبادرة وخطط الجهات ومدة التنفيذ والتي تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء والغاز والاتصالات.

وأوضح عصام أن ما سيتم من مشروعات هي حلم للمواطنين بتلك القرى، مؤكدًا أننا نسعى جاهدين للتخطيط الجيد لتلك المشروعات والتي سوف يستمر أثرها للأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

