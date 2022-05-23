الرقابة المالية: 11.3 مليار جنيه قيمة التأجير التمويلي خلال يناير وفبراير 2022

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال شهرى يناير -فبراير 2022 بنسبة 29.9%%،على أساس سنوي .

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 678 عقد فى يناير - فبراير 2022 مقابل 522 عقد خلال يناير -فبراير 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال فبراير 2022 ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 11.3 مليار جنيه في يناير- فبراير 2022 مقارنة بحوالي 10.913 مليار جنيه خلال نفس الفترة من من العام السابق بارتفاع 4%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير-فبراير 2022 بنسبة تصل 70.13%،تليها عقود سيارات النقل بنسبة 5.8%، ثم عقود آلات ومعدات بنسبة 5.7%، وتاتى عقود البواخر فى المرتبة الرابعة 5.1%ثم عقود المعدات الثقيلة 3.3%، وتحتل عقود خطوط الانتاج المرتبة السادسة بنسبة 3.2%ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 2.8 % وتاتى عقود الأجهزة المكتبية فى المرتبة الثامنة بنسبة 2.1%.



ونرصد تفاصيل عقد التأجير التمويلي وأهم أركانه و شروطه وضماناته:



ما هو عقد التأجير التمويلي؟

هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.



من هو المؤجر؟

شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقاً لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية لهذا، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص.



من هو المستأجر؟

من يحوز مالاً إستناداً إلى عقد تأجير تمويلي.



من هو المورد؟

هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوع لعقد التأجير التمويلي



ما هو الفرق بين التأجير التمويلي والايجار؟

وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر

اما الايجار هو عقد قصير الأجل يغطي مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجي المتوقع للمعدات المؤجرة. ويختلف عن التأجير التشغيلي في انه عادة ما يغطي فترة زمنية تقل عن عام وأنه يجب على المؤجر ان يقدم بعض الخدمات كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل كما أنه ليس للمستأجر حق الشراء.

ما هو البيع مع إعادة الاستئجار؟

هو أحد صور التأجير التمويلي يقوم بموجبه المورد ببيع الأصل إلى المؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر كمستأجر له.

ما هو العقد الثلاثي (وكيل الضمانات)؟

وهو عقد يتضمن على ثلاثة أطراف (المؤجر والمستأجر والبنك)، بحيث يكون البنك هو المقرض للشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على ان يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وان يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة



ما هو سجل عقود التأجير التمويلي؟

هو سجل لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التي تتم استنادا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود



ما هي الجهة المختصة بالأشراف على النشاط؟

تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الرسمية المنوط بها مسؤولية الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.



ما هي الضمانات في التأجير التمويلي؟

الضمانات تقتصر على الأصل موضوع التأجير، لأن الأصل المؤجر ضامنا بذاته، وذلك لأن الأصل لا يزال مملوكا لشركة التأجير حتى نهاية العقد وبدون حاجة للرهن التجاري



ما هي انواع الأصول التي يغطيها التأجير التمويلي؟

يغطى التأجير التمويلي غالباً جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، ومن هذه الأصول:

• المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية

• الآلات والمعدات

• خطوط الإنتاج

• أجهزة الحاسبات

• الأثاث والمعدات المكتبية

• سيارات الركوب

• سيارات ومعدات النقل والشحن

•الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر



ما هو التأجير من الباطن؟

هو نوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناءً على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير الأصل المؤجر إلى شخص ثالث.

ما هو خيار الشراء؟

هو خيار يجيز للمستأجر شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.



ما هي الأركان الأساسية لعقد التأجير التمويلي؟

• أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي

• أن يكون الأصل المؤجر مخصص لنشاط المستأجر

• أن يتضمن العقد قيمة إيجاريه وقيمة بيعيه محددة

• أن يتضمن العقد حق خيار المستأجر في شراء الأصل المؤجر

• ألا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر



ما هي القوانين واللوائح المنظمة لنشاط التأجير التمويلي؟

قانون رقم (95) لسنه 1995 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنه 2001 ولائحته التنفيذية والقواعد والمعايير المحاسبية المنفذة له وفقاً لآخر التعديلات.



ما هي القواعد والمعايير المحاسبية الخاصة بالتأجير التمويلي؟

ينظم التأجير التمويلي في مصر معيار المحاسبة المصري رقم 20 بجانب قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية



ما هي إجراءات إبرام عقد التأجير التمويلي؟

عند استلام شركة التأجير طلب تأجير من أحد العملاء، فان الشركة تطلب من العميل التي:

عند استلام شركة التأجير طلب تأجير من أحد العملاء، فان الشركة تطلب من العميل التي:

1. المعلومات الاساسية عن الاصول المطلوب استئجارها إذا كانت في شكل معدات والهدف منها، التكلفة التقديرية، المواصفات الفنية، جهات التوريد ورغبة العميل في تملك المعدات في نهاية مدة عقد التأجير.

2. البيانات المالية للعميل متضمنة القوائم المالية للعميل تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات، وخطة التشغيل، التدفقات المالية المتوقعة للشركة.

3. المعلومات المؤسسية تتضمن النظام الاساسي للشركة وعقد التأسيس واعضاء مجلس الادارة، طبيعة عمل الشركة وانشطتها ومجالات التوسع فيها.

4. معلومات عن العملاء الرئيسيين للشركة، الموردين، مصادر المواد الخام، علاقات الشركة مع البنوك ومدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها مع البنوك.

تقوم شركة التأجير بالتقييم الائتماني للعميل، وذلك لتحديد درجة خطر الائتمان. التحقق من ملائمة وسيلة التأجير التمويلي لظروف ومتطلبات المستأجر.

بعد تقييم الشركة للعميل تقوم بعرض للمستأجر عرضها ويتم تحديد الشروط الاساسية للعقد متضمنا القيمة الايجارية وحق المستأجر في شراء الأصل.

بعد قيام العميل المستأجر بدراسة العرض المقدم ومقارنته مع العروض التي تلقاها من شركات اخرى، يدخل في مفاوضات مع الشركة للتفاوض على شروط التأجير.

يتم اتخاذ القرار ومراجعة المعلومات عن نشاط المستأجر وربحية عملياته، مع مراعاة تناسب قيمة العقد مع حدود السقوف الائتمانية التي تحددها شركة التأجير لكل عميل.

يتم توقيع العقد وترتيب اجراءات استلام أصل المؤجر.