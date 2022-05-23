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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة المقاصد القرآنية

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة المقاصد القرآنية لشباب الباحثين من الأئمة والواعظات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور  عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة  بلأوقاف إن اللجنة العلمية المشكلة لفحص وتقييم الموضوعات المقدمة للمسابقة اجتمعت اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2022م وانتهت بالموافقة على الموضوعات التالية في مسابقة المقاصد القرآنية.


1-  " التأصيل لدراسة المقاصد القرآنية " . 
- د / محمد حامد حسن عطية - عضو هيئة تدريس بجامعة  الأزهر - الدقهلية.


2- " الضروريات الست في ضوء مقاصد القرآن الكريم".
- د /محمود علي علي أحمد برايا - مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر .


3- "مقاصد السور القرآنية تحليل ودراسة".
- الواعظة هبة عبد العال سيد طه - واعظة متطوعة بالأوقاف - بني سويف .


4- " مقاصد القرآن الكريم في العهد المكي ".
- الشيخ مدني علي حميدة محمد - إمام وخطيب ومدرس - البحيرة .
5- "حفظ الأمن في القرآن الكريم وكيف جعله القرآن الكريم مقصدا من مقاصده". 


- الشيخ / مروان يحيى صديق عبد الفضيل- إمام وخطيب ومدرس - القاهرة .
6-  "مقاصد القرآن الكريم ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي" .
- د هاني شوقي غنيم عبد الغني - إمام وخطيب ومدرس- القليوبية .


7- "أثر الفهم المقاصدي لآيات القرآن الكريم في بيان جوهر الشريعة الإسلامية والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم" .
- الشيخ إبراهيم صابر علي رجب - إمام وخطيب ومدرس – الجيزة .


8-  " مقاصد القرآن وأثرها في مواجهة شبهات الإلحاد المعاصر". 
- الشيخ حازم بدوي حسن سعدة - إمام وخطيب ومدرس- الغربية . 


9- "مقاصد القرآن في بناء الحضارة والعمران والمشترك الإنساني" .
- الشيخ حازم محمد حنفي عطا - إمام وخطيب ومدرس – القاهرة. 
10- " مقاصد القرآن الكريم ".


- الشيخ حسن السيد محمد حسان - إمام وخطيب ومدرس - القاهرة .
11- "المقاصد القرآنية لمجالات الوسطية".  
-  د خالد فؤاد محمد بليل - مدرس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة سوهاج.
12- " بينات الهدى والفرقان في مقاصد القرآن " .
- الشيخ ربيع سعد عمر إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس – البحيرة .
13-  " حفظ الأوطان من مقاصد القرآن" .
- الأستاذ صبري عادل العوضي- محامٍ- الدقهلية.
14- " أثر القواعد الأصولية والمقاصدية  في تفسير القرآن الكريم" .
- الشيخ عبد الرحمن صلاح جلال محمد العسال - إمام وخطيب ومدرس - الجيزة .
15- " فهم مقاصد القرآن الكريم وأثره في إصلاح الفكر والسلوك للفرد والمجتمع". 
- الشيخ عبد السلام محمد عبد السلام رمضان - إمام وخطيب ومدرس - المنوفية .
16- "وسائل حفظ مقاصد الشريعة في ضوء القرآن الكريم؛ وأثرها على المجتمع".
- د علاء السيد حسين السيد دياب - مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة  بأسيوط .
17- " كتاب الله للدين والحياة .. تأملات لفهم مقاصد القرآن ومعانيه ". 
-  د علي عبد الكريم مبروك إبراهيم - أستاذ مساعد بجامعة الأزهر – بني سويف . 
18 –"مقصد السلام في القرآن الكريم وارتباطه بالمقاصد الشرعية دراسة تطبيقية معاصرة" .
- الشيخ عماد محمد السيد علي مجاهد - إمام وخطيب ومدرس - الجيزة .
19- "المقاصد التربوية والحضارية للحوار في القرآن الكريم حوار الآباء مع الأبناء أنموذجًا". 
- د محروس رمضان حفظي عبد العال - مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بأسيوط.


20-  "المقاصد القرآنية في فكر الإمام محمد متولي الشعراوي".
- الشيخ  محمد صابر أحمد المنسي - إمام وخطيب ومدرس- الدقهلية .
21 - " مقاصد القرآن الكريم عند المفسرين قديما وحديثا ".
-  الشيخ محمد فتحي عبد الحميد  مجاهد - إمام وخطيب ومدرس- الإسماعيلية .


وأضحت أن يُنجز البحث في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ، ويقوم الباحث بتسلم عدد (3) ثلاث نسخ من بحثه لمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن ستي، مع عقد اختبار للمتقدمين في المسابقة (تحريريًا وشفويًا) في مقاصد القرآن الكريم ، وفي حالة فوز البحث يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منفردًا حق نشر البحث لمدة خمس سنوات ، ثم يكون له حق نشره غير منفرد بعد ذلك .  مع رصد الوزارة عدة جوائز مالية على النحو التالي:
الأولى :جائزة مالية قدرها (50) خمسون ألفًا ، بشرط الحصول على 75% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة . 
والثانية : جائزة مالية قدرها (30 ) ثلاثون ألفًا ، بشرط الحصول على 70% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .
والثالثة :  جائزة مالية قدرها (20) عشرون ألفًا ، بشرط الحصول على 65% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .
الرابعة : جائزة مالية قدرها (10) عشرة آلاف جنيه ، بشرط الحصول على 60% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .

مسابقة المقاصد القرآنية الدعوة التأصيل لدراسة المقاصد القرآنية وزارة الأوقاف مدير عام الفتوى

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