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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي 2021/22

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من قِبل شبكة "هوسكورد" العالمية.

وكان موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2021/22، قد انتهى مساء أمس حيث حصل على اللقب فريق مانشستر سيتي بعدما حقق ريمونتادا مثيرة أمام أستون فيلا.

وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، مناصفة مع لاعب توتنهام سون هيونج، بـ23 هدفًا.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي لموسم 2021/22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تواجد به 5 لاعبين من ليفربول، على رأسهم محمد صلاح.

التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي 2021/22

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جويل ماتيب (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: سون هيونج مين (توتنهام)، رودري (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: إيفان توني (برينتفورد)، هاري كين (توتنهام).

وانتهت منافسات الدوري الإنجليزي باحتلال محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام برصيد 23 هدفا لكل لاعب.

وسجل اللاعب هيونج مين سون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، هدفين في شباك نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي سون في الدقيقتين 70 و 75 ليمنح فريق توتنهام الهدفين الرابع والخامس، بعدما كان الضيوف متقدمون بثلاثية عن طريق هاري كين و هدفان لديجان كولوسيفسكي.

وبذلك وصل سون إلى الهدف رقم 23 في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون ليصل بذلك إلى 23 هدفا ويتساوى مع سون

ودخل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 58 بدلا من زميله دييجو جوتا في مواجهة وولفرهامبتون والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1، لكن سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة  84.

ومع نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، حسم محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون لاعب توتنهام، كما فاز بجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح فريق ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي أستون فيلا

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