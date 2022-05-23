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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بازوكا: محمد صلاح من أعلام مصر.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد سيد بازوكا، نجم النادي الإسماعيلي السابق، بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مشددا على أنه أفضل لاعب فى تاريخ مصر.

 

وقال بازوكا فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "صلاح من أعلام مصر وأصبح فى حتة تانية فهو لاعب صاحب انجازات كثيرة على المستوى الفردي، ويكفي الجوائز التى يحققها كل موسم".

 

وانتهت منافسات الدوري الإنجليزي باحتلال محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام برصيد 23 هدفا لكل لاعب.

 

وسجل اللاعب هيونج مين سون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، هدفين في شباك نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

 

وجاء هدفي سون في الدقيقتين 70 و 75 ليمنح فريق توتنهام الهدفين الرابع والخامس، بعدما كان الضيوف متقدمون بثلاثية عن طريق هاري كين و هدفان لديجان كولوسيفسكي.

 

وبذلك وصل سون إلى الهدف رقم 23 في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون ليصل بذلك إلى 23 هدفا ويتساوى مع سون

ودخل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 58 بدلا من زميله دييجو جوتا في مواجهة وولفرهامبتون والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1، لكن سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة  84.

 

ومع نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، حسم محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون لاعب توتنهام، كما فاز بجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي.

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