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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة  قريبا بجامعة العريش

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش يستقبل السفير محمد العرابي

أعرب  السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق عن أهمية سيناء  من حيث الموقع الجغرافي وأنها كنز ثمين لمصر. ، مشيرا الي  جامعة العريش تمثل إنجاز علمي تحقق في وقت قياسي علي أرض سيناء بفصل جهود القيادة السياسية.

 

وأكد على أهمية العام في الوصول الي نتائج  بحثية تطبيقية تفيد مشروعات التنمية الشاملة، وتخدم مشروعات الدولة نحو تحقيق التقدم العلمي ، وان جامعة العريش تسير علي هذا النهج،  تحت قيادة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

جاء ذلك علي هامش استقبال  مجلس جامعة العريش ،شمال سيناء،  السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية بقاعة مجلس الجامعة.

 

ورحب الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بالضيوف وأعرب على سعادته بتشريفهم لجامعة العريش، وأعطي  نبذه مختصره عن سيناء وعن الجامعة من تاريخ إنشائها ومراحل تطورها حتى الآن.

 

وقدم عمداء كليات الجامعة  نبذة عن كليته استعرض فيها أقسام الكلية، وتاريخ إنشائها، وماهي البرامج المميزة الموجودة في الكلية، وماهي أهم الأنشطة الطلابية التى تقوم بيها الكلية.

مركز إعداد قيادات

وتحدث الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، وأكد علي  افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة  قريبا بجامعة العريش لأهمية هذا المركز لإعداد كوادر شابة   خلال الفترة القادمة استجابة لطلب القيادة السياسية الاهتمام بالشباب .

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جامعة العريش انجاز علمي تحقق وقت قياسي

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