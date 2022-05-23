عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحافظ على مكانتي| درة تروي موقفا في مسلسل نسر الصعيد .. فيديو

درة
درة

صرحت الفنانة درة من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عن ازمتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" أنها رأت أنه من البديهي أن يكون اسمها هو الاسم الثاني لتتر المسلسل وذلك لأنها البطلة الثانية أمام الفنان محمد رمضان علي حد تعبيرها قائلة "المهم نكون متفقين" 
وهناك أعمال كان الاتفاق فيها علي حسب الظهور ولم يحدث اي مشكلة.

تري درة أن المحافظه علي مكان اسمها ليس له أي علاقه بالغرور بل هو محاولة منها للحفاظ علي مكانتها قائلة "كده كل النجوم مغرورين!"

عبرت الفنانة درة عن سعادتها بردود الأفعال لمسلسل "الشارع اللي ورانا" متحدثة عن دورها في شخصية "نادية" وعبرت عن سعادتها بكواليس المسلسل وكل أبطاله.

جسدت دره خلال أحداث (نسر الصعيد) دور البطولة النسائية أمام محمد رمضان وهى فتاة تدعى «فيروز» رسامة وتتعرف على «زين» الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ثم تحبه وعقب ذلك تتزوجه وتقرر الانتقال إلى الصعيد للعيش معه وبعد ذلك تتوالى الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة وظهرت فيروز فى بداية الحلقة الرابعة .

بصورة تجمعهما.. درة ناعية سمير صبري: موسوعة فنية

ألف رحمة و نور.. درة تحيي الذكرى الأولى لوفاة النجم سمير غانم

 درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

الفنانة درة عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي مسلسل نسر الصعيد Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

سعر الدولار يرتفع 5 قروش في بعض البنوك.. تعرف عليها

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

30 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 مايو 2022

راجل ومراته رفعوها بـ ونش| سرقة سيارة بـ حيلة شيطانية في النزهة

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شيرين تحرر محضرا ضد طليقها حسام حبيب بعدم التعرض والفنان: مكنتش ناوي أذى

موضوعات متعلقة

محسن منصور: فيه ممثلين بتتعبك ووفاء عامر بنت جدعة

علي الحجار يبدع في ليلة طربية وسط جمهوره.. صور

توافد الجماهير للاستمتاع بصوت علي الحجار في أوبرا جامعة مصر

وفاء عامر: بيت الشدة صحوة للعالم وكنت سيئة الظن في الدولة

مها أحمد: بيت الشدة بعد الشدة.. ووفاء عامر أم للكل

دعم الرئيس السيسي وهاجم الجماعات الإرهابية .. محطات في حياة عادل إمام.. أعماله السينمائية والتلفزيونية تميزت بالجرأة وإثارة الجدل

داليا شوقي لـ صدى البلد: يسرا وش الخير.. وأستشير عائلتي في أعمالي

داليا شوقي: دور مروة في العائدون يشرفني.. ودائمًا بطور نفسي بالرقص

ترشيحاتنا

المالية: طرح أول سندات خضراء سيادية حكومية قبل نهاية العام المالي الحالي

شكري يستعرض الرؤية المصرية لمؤتمر المناخ المقبل برئاستنا |صور

أسعار اللحوم البلدي اليوم الاثنين 23 مايو 2022

جمع 17 مليون جنيه.. مستريح التسويق العقاري في قبضة مباحث القاهرة

التخطيط: نستهدف وصول استثمارات الـمشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه في 2022/2023

صلاح في المركز الـ 33.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

فيديو

انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ