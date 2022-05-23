بحافظ على مكانتي| درة تروي موقفا في مسلسل نسر الصعيد .. فيديو

صرحت الفنانة درة من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عن ازمتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" أنها رأت أنه من البديهي أن يكون اسمها هو الاسم الثاني لتتر المسلسل وذلك لأنها البطلة الثانية أمام الفنان محمد رمضان علي حد تعبيرها قائلة "المهم نكون متفقين"

وهناك أعمال كان الاتفاق فيها علي حسب الظهور ولم يحدث اي مشكلة.

تري درة أن المحافظه علي مكان اسمها ليس له أي علاقه بالغرور بل هو محاولة منها للحفاظ علي مكانتها قائلة "كده كل النجوم مغرورين!"

عبرت الفنانة درة عن سعادتها بردود الأفعال لمسلسل "الشارع اللي ورانا" متحدثة عن دورها في شخصية "نادية" وعبرت عن سعادتها بكواليس المسلسل وكل أبطاله.

جسدت دره خلال أحداث (نسر الصعيد) دور البطولة النسائية أمام محمد رمضان وهى فتاة تدعى «فيروز» رسامة وتتعرف على «زين» الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ثم تحبه وعقب ذلك تتزوجه وتقرر الانتقال إلى الصعيد للعيش معه وبعد ذلك تتوالى الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة وظهرت فيروز فى بداية الحلقة الرابعة .

درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.