ألف رحمة و نور .. درة تحيي الذكري الأولى لوفاة النجم سمير غانم

حرصت الفنانة درة على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة.

ونشرت درة صورة لها برفقة للراحل سمير غانم و ابنائة ايمي و دنيا وعلقت قائلة : الذكري السنوية الأولي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم الف رحمة و نور عليك .



وتنطلق اليوم الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته اليوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، كما تكريم الفنانة سميرة أحمد.

اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب لإحياء حفل افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن تقوم غادة رجب خلال الحفل بإهداء أحدث أغنياتها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي.

سيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.