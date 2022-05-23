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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تشارك في بطولة العالم للمواي تاي بـ 10 لاعبين

صدى البلد

 أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، عن مشاركة المنتخب الوطني للعبة في بطولة العالم للمواي تاي التي تقام خلال الفترة من 26 مايو إلى 5 يونيو المقبل والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 وتشارك مصر ببعثة مكونة من 10 لاعبين ولاعبات يتنافسون على المراكز الأولى في بطولة العالم للمواي تاي التي تشهد مشاركة عدد كبير من الدول مما يجعل المنافسة قوية للغاية للفوز بأكبر عدد من الميداليات. 

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه تم الاستعداد بشكل جيد للاشتراك في بطولة العالم من خلال انتقاء أفضل العناصر مع العمل على تجهيزهم بالشكل اللائق من أجل تمثيل مصر في ذلك المحفل الدولي.

 وتابع أن الاتحاد المصري للمواي تاي يسعى جاهدا لوضع اللعبة على الخريطة الدولية والعربية والقارية ويجهز لاعبين من الصف الأول والثاني والثالث للاشتراك بهم في جميع البطولات بهدف تكوين الكثير من العناصر التي تمتلك الخبرة الفنية اللازمة للاشتراك في مثل تلك البطولات الدولية.

 وتعد تلك المشاركة الأولى لمصر في بطولة العالم بعد تأجيل السفر إلى بطولة العالم في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة تايلاند وتم إجراء حجر صحي على الدول الإفريقية المشاركة في البطولة لمدة 15 يوم بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون». 

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للمواي تاي 4 لاعبين و 6 لاعبات وهم سيف الله خالد في وزن ٦٣.٥ كم، و محمود جمال مبروك وزن ٧١ كم، وإسلام محمد فتحي وزن ٨١ كم، و أحمد صلاح سالم وزن ٩١ كم وفي السيدات تشارك يمنى أحمد رزق وزن ٥٤ كم، و فاطمة عطا شندي وزن ٥٧ كم، ومنة الله صلاح وزن ٦٣.٥ كم و إكرام السيد محمد وزن ٦٧ كم، و مي خالد فوزي وزن ٧١ كم، و نبيلة علاء الدين حسن في وزن +٧٥ كم، وتضم الإدارة الفنية رفعت أحمد جابر مديرًا فنيًا و محمود عبد الحميد مدربًا.


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