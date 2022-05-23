فتيات الصعيد بالإسكيت يروجن للمعالم السياحية في أسوان بـ العباية والجرجار النوبي

خصص برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن، فقرة خاصة بعنوان " فتيات الصعيد باالإسكيت يروجن لـ المعالم السياحية فى أسوان بـ العباية و الجرجار النوبي".

وقالت كابتن آية أمين مدرب رياضة الإسكيت فى أسوان، إن الفيديو الذى قامت بنشره من أجل الترويج لـ الجرجار ورياضة الإسكيت، لعدم انتشارها فى الصعيد، ولكى يكون هناك نشر لـ العادات و التقاليد فى أسوان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن الفيديو يوضح طريقة لبس الفتيات بالصعيد لـ الجرجار.

وأشارت إلى أنها أول من بدأت وبعد ذك أصبح لديها مجموعة كبيرة، وأكدت أنها تتعرض لبعض المضايقات من قبل البعض، لعدم تقبله للفكرة، والبعض الأكثر يقدم التشجيع.