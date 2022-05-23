هاني أباظة يسأل وزير الكهرباء عن مدى احتياج مصر لمحطات جديدة.. تفاصيل

أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب أن مصر تسير نحو استخدام الطاقة النظيفة، وعصر تطبيق الكنولوجيا وهذا الفكر يحقق النهضة التنموية والصناعية ،ويشجع الاستثمارات وذلك لن يتأتى إلا بوجود كهرباء.

واعلن "أباظة" فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة الأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021و14/12/202.

وأوضح "أباظة" نحاول أن نتجه إلى توفير طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وطالب "أباظة" وزير الكهرباء بتقديم دراسة جدوى للمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء, فلابد أن نعرف عدد المحطات القائمة والاستهلاك ومدى احتياج مصر لقدرات إضافية للكهرباء ، وهل التصدير فى حاجة لقدرات إضافية.