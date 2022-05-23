مجلس النواب يهنئ النائبة ضحي عاصي بمناسبة انضمامها لاتحاد الكتاب الروسي

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب التهنئة للنائبة ضحي عاصي، بمناسبة انضمامها لإتحاد الكتاب الروسي وترجمة روايتها الأدبية إلى الروسية بجانب ترجمة الروايات إلى كل لغات العالم قائلا: تعد الأديبة النائبة ضحي عاصي أول كاتبة وأديبة تحصل على عضوية اتحاد الكتاب الروسي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث أعربت النائبة عن سعادتها بالانضمام إلى اتحاد الكتاب الروسي.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة الأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية.

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته من حيث المبدأ.

وقال إن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الإستثمارات حيث يساهم فى تعزيز مسار التنمية.

وأوضح "وهدان" أن مصر شهدت فترات انقطعت فيها الكهرباء وذقنا الأمرين واليوم عندنا كهرباء وعجلة إنتاج وتصنيع وتصدير وإضافة محطات وتعزيز قدرة الكهرباء جيد.

وأعلن النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، اعتراضه على اتفاقية بين مصر والحكومة الألمانية بقرض بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء مائية.

وقال " الفيومى ": يجب وضع حد لمسألة القروض خاصة في ظل زيادة الدين العام الذى أصبح عبئا على المستقبل وأصبح نصيب الفرد منه 60 الف جنيه، بالإضافة أن الكهرباء أصبحت خارج الدعم في الموازنة الجديدة يعنى مش محتاجين قروض لها ".

وأيد النائب محمد صلاح أبو هميلة الاتفاقية قائلا: "لا أقلق من القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية و يذهب لمحطة تنتج كهرباء، و لكن القلق يكون من القروض التي ستذهب لقطاعات غير إنتاجية ".

وقال النائب محمد عبد الحميد هاشم ، إن سعر الكهرباء ارتفع من حد اقصى 20 قرش في 2012 إلى 170 قرش حاليا، و أضاف موجها سؤالا لوزير الكهرباء: " ماذا حدث في هذا الفرق الذى اصبح اقوى من قرض بـ 300 مليون جنيه يضيف أعباء على الحكومة ".

وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن هذا القرض منتج وليس مهلك وصديق للبيئة وبه نسبة منحه عالية تصل الى 60 و 70 % .