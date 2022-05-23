عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يهنئ النائبة ضحي عاصي بمناسبة انضمامها لاتحاد الكتاب الروسي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب التهنئة للنائبة ضحي عاصي، بمناسبة انضمامها لإتحاد الكتاب الروسي وترجمة روايتها الأدبية إلى الروسية بجانب ترجمة الروايات إلى كل لغات العالم قائلا: تعد الأديبة النائبة ضحي عاصي أول كاتبة وأديبة تحصل على عضوية اتحاد الكتاب الروسي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح”.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث أعربت النائبة عن سعادتها بالانضمام إلى اتحاد الكتاب الروسي.

 

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على  قرار رئيس الجمهورية  رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة الأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية.

 

وأعلن النائب  سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته من حيث المبدأ. 

وقال إن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الإستثمارات حيث يساهم فى تعزيز مسار التنمية.

 

وأوضح "وهدان" أن مصر شهدت فترات انقطعت فيها الكهرباء وذقنا الأمرين واليوم عندنا كهرباء وعجلة إنتاج وتصنيع وتصدير وإضافة محطات وتعزيز قدرة الكهرباء جيد.

 

وأعلن النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، اعتراضه على اتفاقية بين مصر والحكومة الألمانية بقرض بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء مائية.

 

وقال " الفيومى ": يجب وضع حد لمسألة القروض خاصة في ظل زيادة الدين العام الذى أصبح عبئا على المستقبل وأصبح نصيب الفرد منه 60 الف جنيه، بالإضافة أن الكهرباء أصبحت خارج الدعم في الموازنة الجديدة يعنى مش محتاجين قروض لها ". 

وأيد النائب محمد صلاح أبو هميلة الاتفاقية قائلا: "لا أقلق من القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية و يذهب لمحطة تنتج كهرباء، و لكن القلق يكون من القروض التي ستذهب لقطاعات غير إنتاجية ".

 

وقال النائب محمد عبد الحميد هاشم ، إن سعر الكهرباء ارتفع من حد اقصى 20 قرش في 2012 إلى 170 قرش حاليا، و أضاف موجها سؤالا لوزير الكهرباء: " ماذا حدث في هذا الفرق الذى اصبح اقوى من قرض بـ 300 مليون جنيه يضيف أعباء على الحكومة ".

وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن هذا القرض منتج وليس مهلك وصديق للبيئة وبه نسبة منحه عالية تصل الى 60 و 70 % . 

ضحى عاصي رئيس مجلس النواب إتحاد الكتاب الروسي الروايات المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

سعر الذهب يقفز 60 جنيها دفعة واحدة

سعر الدولار يرتفع 5 قروش في بعض البنوك.. تعرف عليها

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

30 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 مايو 2022

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوجه القطاع المصرفي بتكثيف جهود المشاركة في مبادرة حياة كريمة

للمستثمرين.. تعرف على خطوات التظلم من قرارات الجهات المختصة بمنح تصاريح المشروعات

ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع كوكبي المريخ والمشترى | الأربعاء

فلسطين: رفعنا ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

رسالة شكر من النني لأسرته وزملائه بـ آرسنال بعد انتهاء الدوري الإنجليزي

إيهاب جلال يستبعد عددًا من محترفي منتخب مصر قبل مواجهتي غينيا وإثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

فيديو

شيرين تستغيث بالشرطة من حسام حبيب .. والتحرش بإعلامية شهيرة |فيديو جراف

انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ