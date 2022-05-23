بمساحة مليون و50 ألف فدان .. نواب : مشروع مستقبل مصر قاطرة التنمية الزراعية

برلمانية: مشروع مستقبل مصر باكورة الدلتا الجديدة

برلماني: مشروع مستقبل مصر يؤكد قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي

نائب الشيوخ: مشروع مستقبل مصر يزيد من حجم الصادرات الزراعية والصناعية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إليها بلادنا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان"

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا الافتتاح، مؤكدين أن المشروعات الزراعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، ساعدت على تقليل معدلات الاستيراد، وسوف يسهم مشروع مستقبل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خاصة من السلع الاستراتيجية، كما سيسهم في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جيدة للشباب.

بداية،أكدت النائبة، رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن نهضة مصر تعتمد بشكل أساسي على تقليل عملية الاستيراد من مختلف السلع و المحاصيل الاستراتيجية، و توفير العملة الصعبة، لافتة إلى أن مستقبل مصر الحقيقي يكمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لاسيما في ظل التغيرات الإقليمية و العالمية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

وأوضحت “ إسحق ” أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، جاء بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معقبة: من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.

كما أشارت عضو الشيوخ إلى أن مصر حققت 60 % من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، لذلك يعتبر مشروع مستقبل مصر هو قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة، لافتة إلى أن المساحة المستهدف إصلاحها مليون و خمسون الف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان.

وطالبت أمين سر حقوق الشيوخ بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، وتوفير كافة الاسمدة و المبيدات بأسعار مناسبة.

واختتمت حديثها قائلة: "نحن نمضي قدما للنهوض بالوطن ودفع قاطرة التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعنية لتنمية البلاد لتحقيق الخير والرخاء والسلام علي أرض مصرنا الحبيبة".

من جانبه ، قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يعد من أهم مشروعات الإنتاج الزراعى التي تستهدفها البلاد لتحقيق توجهاتها نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم، ان مشروع مستقبل مصر بمساحته الكبيرة التي تتعدى المليون فدان وبتنوع الزراعات فيه واستخدام أحدث الوسائل والأساليب في الزراعة وكذلك استخدام الآلات والماكينات الحديثة في الرى والحصاد توفيرا للجهد والطاقة والموارد المائية والوقت، من شأنه مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن ذلك المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعى مثل توشكى والمليون ونصف فدان والصوب الزراعية تؤكد نجاح الرؤية المصرية في تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة.

وأكد وكبل لجنة النقل بالبرلمان، على أهمية تلك المشروعات في نهوض قطاعات أخرى، مثل قطاع الصناعة، والتجارة وزيادة حجم التصدير، الأمر الذى يساعد البلاد في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وكذلك توفير فرص العمل.

فى سياق متصل، قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان مشروع مستقبل مصر، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى التي تستهدفها البلاد.

وأشار الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

وأكد الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، على أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري، وهو الامر الذى نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج، وهو الأمر الذى يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، على أهمية مثل تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية.

وثمن الجبلي، اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، مثمنا طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السيد القصير وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشي أخرى أكثر إنتاجية.

وأشار الجبلي إلي أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبنان، وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.